|Цена за
|1шт = 2мп
|Рисунок
|Без рисунка (орнамента)
|Длина изделия
|2000 мм
|Высота по стене
|54 мм
|Тип изделия
|Напольные плинтусы
|Ширина по полу
|16 мм
|Особенности плинтуса
|Влагостойкий, Противоударный, С кабель-каналом
|Материал
|Дюрополимер
Характеристики
365 ₽/шт
Варианты цен
365 ₽/шт
от 365 ₽
Материал—Дюрополимер
- Дюрополимер
Профиль—Жесткий
- Жесткий
Купить в 1 клик
|Цена за
|1шт = 2мп
|Рисунок
|Без рисунка (орнамента)
|Длина изделия
|2000 мм
|Высота по стене
|40 мм
|Тип изделия
|Напольные плинтусы
|Ширина по полу
|10 мм
|Объем
|0,000800
|Особенности плинтуса
|Влагостойкий, Противоударный, С кабель-каналом
|Вес, кг
|0,310
|Материал
|Высоко-плотный полистирол
Характеристики
от 370 ₽
Материал—Высоко-плотный полистирол
- Высоко-плотный полистирол
Профиль—Жесткий
- Жесткий
Купить в 1 клик
|Цена за
|1шт = 2мп
|Рисунок
|Без рисунка (орнамента)
|Длина изделия
|2000 мм
|Высота по стене
|54 мм
|Тип изделия
|Напольные плинтусы
|Ширина по полу
|16 мм
|Материал
|Ударопрочный полимер
Характеристики
от 370 ₽
Материал—Ударопрочный полимер
- Ударопрочный полимер
Профиль—Жесткий
- Жесткий
Купить в 1 клик
|Цена за
|1шт = 2мп
|Рисунок
|Без рисунка (орнамента)
|Длина изделия
|250 мм
|Высота по стене
|58 мм
|Тип изделия
|Напольные плинтусы
|Ширина по полу
|16 мм
|Материал
|МДФ
Характеристики
373 ₽/шт
Варианты цен
373 ₽/шт
от 373 ₽
Материал—МДФ ECO
- МДФ ECO
Профиль—Жесткий
- Жесткий
Купить в 1 клик
|Цена за
|1шт = 2мп
|Рисунок
|Без рисунка (орнамента)
|Длина изделия
|2000 мм
|Высота по стене
|50 мм
|Тип изделия
|Напольные плинтусы
|Ширина по полу
|15 мм
|Материал
|Дюропрофиль
Характеристики
380 ₽/шт
Варианты цен
380 ₽/шт
от 380 ₽
Материал—Дюропрофиль
- Дюропрофиль
Профиль—Жесткий
- Жесткий
Купить в 1 клик
|Цена за
|1шт = 2мп
|Рисунок
|Без рисунка (орнамента)
|Длина изделия
|2000 мм
|Высота по стене
|42 мм
|Тип изделия
|Напольные плинтусы
|Ширина по полу
|21 мм
|Материал
|Дюропрофиль
Характеристики
408 ₽/шт
Варианты цен
408 ₽/шт
от 408 ₽
Материал—Дюропрофиль
- Дюропрофиль
Профиль—Жесткий
- Жесткий
Купить в 1 клик
|Цена за
|1шт = 2мп
|Рисунок
|Без рисунка (орнамента)
|Длина изделия
|2000 мм
|Высота по стене
|19 мм
|Тип изделия
|Напольные плинтусы
|Ширина по полу
|12 мм
|Материал
|Дюрополимер (дюропрофиль HDPS)
Характеристики
412 ₽/шт
Варианты цен
412 ₽/шт
от 412 ₽
Материал—Дюропрофиль HDPS
- Дюропрофиль HDPS
Профиль—Жесткий
- Жесткий
Купить в 1 клик
|Цена за
|1шт = 2мп
|Рисунок
|Без рисунка (орнамента)
|Длина изделия
|2000 мм
|Высота по стене
|69 мм
|Тип изделия
|Напольные плинтусы
|Ширина по полу
|15 мм
|Материал
|Ударопрочный полимер
Характеристики
416 ₽/шт
Варианты цен
416 ₽/шт
от 416 ₽
Материал—Ударопрочный полимер
- Ударопрочный полимер
Профиль—Жесткий
- Жесткий
Купить в 1 клик
|Цена за
|1шт = 2мп
|Рисунок
|Без рисунка (орнамента)
|Длина изделия
|2000 мм
|Высота по стене
|54 мм
|Тип изделия
|Напольные плинтусы
|Ширина по полу
|16 мм
|Материал
|Ударопрочный полимер
Характеристики
428 ₽/шт
Варианты цен
428 ₽/шт
от 428 ₽
Материал—Ударопрочный полимер
- Ударопрочный полимер
Профиль—Жесткий
- Жесткий
Купить в 1 клик
|Цена за
|1шт = 2мп
|Рисунок
|Без рисунка (орнамента)
|Длина изделия
|2000 мм
|Высота по стене
|80 мм
|Тип изделия
|Напольные плинтусы
|Ширина по полу
|12 мм
|Материал
|Дюрополимер (дюропрофиль HDPS)
Характеристики
432 ₽/шт
Варианты цен
432 ₽/шт
от 432 ₽
Материал—Дюропрофиль HDPS
- Дюропрофиль HDPS
Профиль—Жесткий
- Жесткий
- Гибкий
Купить в 1 клик
|Цена за
|1шт = 2мп
|Рисунок
|Без рисунка (орнамента)
|Длина изделия
|2000 мм
|Высота по стене
|76 мм
|Тип изделия
|Напольные плинтусы
|Ширина по полу
|15 мм
|Материал
|Дюропрофиль
Характеристики
Материал—Дюропрофиль
- Дюропрофиль
Профиль—Жесткий
- Жесткий
Купить в 1 клик
|Цена за
|1шт = 2мп
|Рисунок
|Без рисунка (орнамента)
|Длина изделия
|2000 мм
|Высота по стене
|079 мм
|Тип изделия
|Напольные плинтусы
|Ширина по полу
|13 мм
|Особенности плинтуса
|Влагостойкий, Противоударный, С кабель-каналом
|Материал
|Дюрополимер
Характеристики
Материал—Дюрополимер
- Дюрополимер
Профиль—Жесткий
- Жесткий
Купить в 1 клик
|Цена за
|1шт = 2мп
|Рисунок
|Без рисунка (орнамента)
|Длина изделия
|2000 мм
|Высота по стене
|079 мм
|Тип изделия
|Напольные плинтусы
|Ширина по полу
|13 мм
|Материал
|Ударопрочный полимер
Характеристики
Материал—Ударопрочный полимер
- Ударопрочный полимер
Профиль—Жесткий
- Жесткий
Купить в 1 клик
|Цена за
|1шт = 2мп
|Рисунок
|Без рисунка (орнамента)
|Длина изделия
|250 мм
|Высота по стене
|82 мм
|Тип изделия
|Напольные плинтусы
|Ширина по полу
|16 мм
|Материал
|МДФ
Характеристики
Материал—МДФ ECO
- МДФ ECO
Профиль—Жесткий
- Жесткий
Купить в 1 клик
|Цена за
|1шт = 2мп
|Рисунок
|Без рисунка (орнамента)
|Длина изделия
|250 мм
|Высота по стене
|82 мм
|Тип изделия
|Напольные плинтусы
|Ширина по полу
|16 мм
|Материал
|МДФ
Характеристики
Материал—МДФ ECO
- МДФ ECO
Профиль—Жесткий
- Жесткий
Купить в 1 клик
|Цена за
|1шт = 2мп
|Рисунок
|Без рисунка (орнамента)
|Длина изделия
|250 мм
|Высота по стене
|82 мм
|Тип изделия
|Напольные плинтусы
|Ширина по полу
|16 мм
|Материал
|МДФ
Характеристики
Материал—МДФ ECO
- МДФ ECO
Профиль—Жесткий
- Жесткий
Купить в 1 клик
|Цена за
|1шт = 2мп
|Рисунок
|Без рисунка (орнамента)
|Длина изделия
|250 мм
|Высота по стене
|82 мм
|Тип изделия
|Напольные плинтусы
|Ширина по полу
|16 мм
|Материал
|МДФ
Характеристики
Материал—МДФ ECO
- МДФ ECO
Профиль—Жесткий
- Жесткий
Купить в 1 клик
|Цена за
|1шт = 2мп
|Рисунок
|Без рисунка (орнамента)
|Длина изделия
|2000 мм
|Высота по стене
|59 мм
|Тип изделия
|Напольные плинтусы
|Ширина по полу
|13 мм
|Особенности плинтуса
|Влагостойкий, Противоударный, С кабель-каналом
|Материал
|Дюрополимер
Характеристики
478 ₽/шт
Варианты цен
478 ₽/шт
от 478 ₽
Материал—Дюрополимер
- Дюрополимер
Профиль—Жесткий
- Жесткий
Купить в 1 клик
|Цена за
|1шт = 2мп
|Рисунок
|Без рисунка (орнамента)
|Длина изделия
|2000 мм
|Высота по стене
|70 мм
|Тип изделия
|Напольные плинтусы
|Ширина по полу
|15 мм
|Материал
|Дюропрофиль
Характеристики
480 ₽/шт
Варианты цен
480 ₽/шт
от 480 ₽
Материал—Дюропрофиль
- Дюропрофиль
Профиль—Жесткий
- Жесткий
Купить в 1 клик
|Цена за
|1шт = 2мп
|Рисунок
|Без рисунка (орнамента)
|Длина изделия
|2000 мм
|Высота по стене
|079 мм
|Тип изделия
|Напольные плинтусы
|Ширина по полу
|13 мм
|Материал
|Дюропрофиль
Характеристики
от 496 ₽
Материал—Дюропрофиль
- Дюропрофиль
Профиль—Жесткий
- Жесткий
- Гибкий
Купить в 1 клик
|Цена за
|1шт = 2мп
|Рисунок
|Без рисунка (орнамента)
|Длина изделия
|2000 мм
|Высота по стене
|40 мм
|Тип изделия
|Напольные плинтусы
|Ширина по полу
|10 мм
|Материал
|Дюрополимер
Характеристики
от 496 ₽
Материал—Дюрополимер
- Дюрополимер
Профиль—Жесткий
- Жесткий
- Гибкий
Купить в 1 клик
|Цена за
|1шт = 2,4мп
|Рисунок
|Без рисунка (орнамента)
|Длина изделия
|2440 мм
|Высота по стене
|60 мм
|Тип изделия
|Напольные плинтусы
|Ширина по полу
|12 мм
|Материал
|МДФ
Характеристики
от 499 ₽
Материал—LDF ECO (дерево)
- LDF ECO (дерево)
Профиль—Жесткий
- Жесткий
Купить в 1 клик
|Цена за
|1шт = 2,4мп
|Рисунок
|Без рисунка (орнамента)
|Длина изделия
|2440 мм
|Высота по стене
|60 мм
|Тип изделия
|Напольные плинтусы
|Ширина по полу
|15 мм
|Материал
|МДФ
Характеристики
от 499 ₽
Материал—LDF ECO (дерево)
- LDF ECO (дерево)
Профиль—Жесткий
- Жесткий
Купить в 1 клик
|Цена за
|1шт = 2мп
|Рисунок
|Без рисунка (орнамента)
|Длина изделия
|2000 мм
|Высота по стене
|58 мм
|Тип изделия
|Напольные плинтусы
|Ширина по полу
|16 мм
|Материал
|Дюропрофиль
Характеристики
от 500 ₽
Материал—Дюропрофиль
- Дюропрофиль
Профиль—Жесткий
- Жесткий
Купить в 1 клик
|Цена за
|1шт = 2мп
|Рисунок
|Без рисунка (орнамента)
|Длина изделия
|2000 мм
|Высота по стене
|59 мм
|Тип изделия
|Напольные плинтусы
|Ширина по полу
|13 мм
|Объем
|0,001534
|Особенности плинтуса
|Влагостойкий, Противоударный, С кабель-каналом
|Вес, кг
|0,571
|Материал
|Высоко-плотный полистирол
Характеристики
от 500 ₽
Материал—Высоко-плотный полистирол
- Высоко-плотный полистирол
Профиль—Жесткий
- Жесткий
Купить в 1 клик
|Цена за
|1шт = 2мп
|Рисунок
|Без рисунка (орнамента)
|Длина изделия
|2000 мм
|Высота по стене
|70 мм
|Тип изделия
|Напольные плинтусы
|Ширина по полу
|15 мм
|Особенности плинтуса
|Влагостойкий, Противоударный, С кабель-каналом
|Материал
|Дюрополимер
Характеристики
506 ₽/шт
Варианты цен
506 ₽/шт
от 506 ₽
Материал—Дюрополимер
- Дюрополимер
Профиль—Жесткий
- Жесткий